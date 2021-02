Roberto Speranza | No condizioni per allentare misure anti Covid | dobbiamo dire la verità

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Le polemiche disorientano i cittadini sempre più stanchi per questa lunga crisi, Insieme all’unità e alla responsabilità è indispensabilesempre laai cittadini. Riconfermo un messaggio di fiducia: argineremo il virus con la scienza e il personale sanitario. I ritardi di alcune forniture di vaccini non muteranno l’iter in corso e vediamo la luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto il ministro della Salute,, nella comunicazione al Senato sulle nuoveper il contrasto della pandemia da coronavirus. Il titolare della Salute invita a restare uniti: “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo dav. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il ...

Per vincere la sfida contro il coronavirus è fondamentale 'il comune lavoro di tutte le istituzioni '. Ne è convinto il ministro della Salute,, spiegando che se Draghi 'ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere', anche lui stesso ha 'sempre auspicato un' unita' nazionale contro l'emergenza . Non c'è strada diversa ...Domani mattina alle 9 è in programma un nuovo incontro, in video collegamento, tra Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie,, ministro della Salute, e i presidenti delle Regioni per discutere del nuovo Dpcm e gettare le basi per un 'cambio di passo' nei rapporti con il governo.