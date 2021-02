Risultati ottavi Champions League | tutti i gol

(Di giovedì 25 febbraio 2021): gli aggiornamenti in diretta delle sfide valide per glidella massima competizione europea, gol e marcatori delle gare di andata deglidi finale di, in programma tra martedì 23 e mercoledì 24 febbraio.: Atletico Madrid-Chelsea 0-1 (71? Giroud) Lazio-Bayern Monaco 1-4 (9? Lewandowski, 24? Musiala, 42? Sané, 47? aut. Acerbi, 50? Correa) Atalanta-Real Madrid 0-1 (86? Mendy) Borussia Moenchengladbach-Manchester City 0-2 (29? Bernardo Silva, 65? Gabriel Jesus) Leggi su Calcionews24.com

E' terminato da pochi minuti il match tra Atalanta e Real Madrid, valido per l'andata degli Ottavi di Champions League. Sfida subito in salita per la 'Dea' per l'espulsione di Remo Freuler dopo poco ...

RISULTATI ATP MONTPELLIER 2021 – 24 FEBBRAIO OTTAVI DI FINALE 24 Feb – 16h05 Ugo Humbert batte Tallon Griekspoor 6-7 7-6 7-6 24 Feb – 10h40 Lorenzo Sonego batte Sebastian Korda 6-3 6-2 24 Feb – 19h10 ...