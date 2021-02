Rischio idrogeologico: il Ministero finanzia 48 Comuni bergamaschi per 72 interventi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con decreto del Ministero dell’Interno, martedì 23 febbraio sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Complessivamente per l’anno 2021 i contributi ammontano a 1.850.000.000 euro: fino a 1 milione di euro per Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25mila abitanti e 5 milioni per i Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato seguendo i criteri (in ordine prioritario) di investimenti di messa in sicurezza del territorio a Rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Con decreto deldell’Interno, martedì 23 febbraio sono stati determinati ia cui spetta il contributo da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Complessivamente per l’anno 2021 i contributi ammontano a 1.850.000.000 euro: fino a 1 milione di euro percon popolazione fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni di euro per icon popolazione da 5.001 a 25mila abitanti e 5 milioni per icon popolazione superiore a 25mila abitanti. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato seguendo i criteri (in ordine prioritario) di investimenti di messa in sicurezza del territorio a, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e ...

