Rischio frana a Tavernola, l'appello: non cercate di passare lungo le strade chiuse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) C'è davvero tanta preoccupazione a Tavernola e nei paesi limitrofi per il movimento franoso registrato dagli strumenti appositi sul versante del monte Saresano (in un'area che che si estende da Est a Ovest e verso l'alto fino alla località Squadre). Preoccupazione sia perché i geologi stimano la massa in movimento davvero molto ampia: centinaia di migliaia di metri cubi, sia perché mercoledì fin dalla mattina sono troppi i ciclisti che cercano di forzare i blocchi e transitare lungo le strade chiuse. Dala polizia locale e dagli amministraori, tra loro il vicesindaco Roberto Zanella, un forte appello a un comportamento che sia dettato dal buonsenso, proprio perché la situazione non va assoluamente presa alla leggera. Basti pensare che il cementificio martedì è stato chiuso ed evacuato. Per questo sono state ...

