Rischiare il carcere per il diritto alla cannabis terapeutica: 'Il dolore non aspetta' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Walter De Benedetto, aretino, è affetto da anni da una gravissima forma di artrite reumatoide, ed è indagato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. Il processo slitta al 27 aprile. ... Leggi su today (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Walter De Benedetto, aretino, è affetto da anni da una gravissima forma di artrite reumatoide, ed è indagato per coltivazione di sostanza stupefacente in concorso. Il processo slitta al 27 aprile. ...

romatoday : Rischiare il carcere per il diritto alla cannabis terapeutica: 'Il dolore non aspetta' - Today_it : Rischiare il carcere per il diritto alla cannabis terapeutica: 'Il dolore non aspetta' - Mariodarkmatter : RT @Mb_yk01_92_8501: #23febbraio 1933 Sandro Pertini ?? nel carcere di Pianosa si dissocia dalla richiesta di grazia inoltrata dalla madre… - SanremoAncheNoi : RT @Mb_yk01_92_8501: #23febbraio 1933 Sandro Pertini ?? nel carcere di Pianosa si dissocia dalla richiesta di grazia inoltrata dalla madre… - serenamia5 : RT @Mb_yk01_92_8501: #23febbraio 1933 Sandro Pertini ?? nel carcere di Pianosa si dissocia dalla richiesta di grazia inoltrata dalla madre… -