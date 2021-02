Rinnovato l’accordo con le banche: liquidità per le imprese dell’Alto Adige (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Giunta provinciale sta lavorando a un nuovo ampio pacchetto di aiuti provincialiper imprese, famiglie e lavoratori. Il tema è stato affrontato oggi (24 febbraio) nella seduta dell’esecutivo. La Giunta ha trattato anche un provvedimento che invece è già pronto a partire: dal 5 marzo imprese e famiglie potranno infatti rivolgersi nuovamente alle banche per ottenere liquidità a condizioni agevolate. La Giunta provinciale ha deliberato il rinnovo dell’accordo stipulato fra Provincia, istituti di credito dell’Alto Adige e cooperative di garanzia per l’erogazione di liquidità agevolata a beneficio di cittadini, famiglie e imprese in difficoltà economica a causa delle conseguenze economiche della pandemia. I principali istituti di credito ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Giunta provinciale sta lavorando a un nuovo ampio pacchetto di aiuti provincialiper, famiglie e lavoratori. Il tema è stato affrontato oggi (24 febbraio) nella seduta dell’esecutivo. La Giunta ha trattato anche un provvedimento che invece è già pronto a partire: dal 5 marzoe famiglie potranno infatti rivolgersi nuovamente alleper ottenerea condizioni agevolate. La Giunta provinciale ha deliberato il rinnovo delstipulato fra Provincia, istituti di creditoe cooperative di garanzia per l’erogazione diagevolata a beneficio di cittadini, famiglie ein difficoltà economica a causa delle conseguenze economiche della pandemia. I principali istituti di credito ...

