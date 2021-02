Riders | la Procura di Milano stanga le società di delivery | “Assumetene 60 000”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) MILANO – I rider sono ‘lavoratori autonomi di tipo occasionale’, come evidenziato dalla “stragrande maggioranza” dei contratti? Non proprio. Almeno non secondo la Procura di Milano, che attraverso un’indagine compiuta su oltre 60.000 rider che hanno operato (dal 1 gennaio 2017 al 31 ottobre 2020) per conto delle società Foodinho Sri – Glovo (28.836), Uber Eats Italy Sri (8.523), Just Eat Italy Sri (3.642) e Deliveroo ltaly Sri (19.510), ha tuttavia evidenziato che questa qualificazione è smentita dalla realtà dei fatti, e che in virtù di ciò intima ai datori di lavoro di queste società di provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro applicabili alla categoria dei rider entro 90 gg dalla notifica. Le ammende che, in caso di adempimento, i soggetti dovranno versare sono state quantificate complessivamente in oltre 733 milioni di euro, con recupero delle somme contributive e dei premi assicurativi.