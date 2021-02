Rider, procuratore Milano: non sono schiavi ma cittadini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Ansa 'Non è più il tempo di dire sono schiavi ma è il tempo di dire che sono cittadini': Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, facendo il punto sulle indagini ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Ansa 'Non è più il tempo di direma è il tempo di dire che': Lo ha detto ildella Repubblica diFrancesco Greco, facendo il punto sulle indagini ...

repubblica : ?? Milano, inchiesta rider: ammende per 733 milioni a societa', obbligo di assumerne 60mila. Il procuratore Greco: '… - Blitiri1 : RT @repubblica: ?? Milano, inchiesta rider: ammende per 733 milioni a societa', obbligo di assumerne 60mila. Il procuratore Greco: 'Non sono… - sonia9mari : RT @repubblica: ?? Milano, inchiesta rider: ammende per 733 milioni a societa', obbligo di assumerne 60mila. Il procuratore Greco: 'Non sono… - RistagnoAnna : RT @repubblica: ?? Milano, inchiesta rider: ammende per 733 milioni a societa', obbligo di assumerne 60mila. Il procuratore Greco: 'Non sono… - 77Patgarrett : RT @repubblica: ?? Milano, inchiesta rider: ammende per 733 milioni a societa', obbligo di assumerne 60mila. Il procuratore Greco: 'Non sono… -