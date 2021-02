Rider, la Procura di Milano: «Non sono schiavi. Ora le aziende devono fare 60mila assunzioni» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Rider «non sono schiavi, ma cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica». A ribadirlo è stato il Procuratore capo di Milano, Francesco Greco, presentando i risultati dell’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro per questa categoria, che ha coinvolto le principali piattaforme di delivery. L’inchiesta della Procura di Milano sui Rider ha portato a delle decisioni che potrebbero, finalmente, arginare il fenomeno dello sfruttamento di questi lavoratori. Indagati i vertici italiani dei colossi del settore La Procura di Milano, che ha esteso le indagini a tutta Italia, ha iscritto 6 persone nel registro degli indagati. sono gli amministratori delegati, i legali rappresentanti o i delegati per la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I«non, ma cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica». A ribadirlo è stato iltore capo di, Francesco Greco, presentando i risultati dell’inchiesta sulla sicurezza sul lavoro per questa categoria, che ha coinvolto le principali piattaforme di delivery. L’inchiesta delladisuiha portato a delle decisioni che potrebbero, finalmente, arginare il fenomeno dello sfruttamento di questi lavoratori. Indagati i vertici italiani dei colossi del settore Ladi, che ha esteso le indagini a tutta Italia, ha iscritto 6 persone nel registro degli indagati.gli amministratori delegati, i legali rappresentanti o i delegati per la ...

