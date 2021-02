Rider, inchiesta fiscale su 6 aziende. Multe alle società per 700 milioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il procuratore capo di Milano, Greco, il punto sulle indagini a tutela dei fattorini avviate nel capoluogo lombardo. «In un solo giorno controllati e interrogati mille Rider. «Sono cittadini, non schiavi» Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il procuratore capo di Milano, Greco, il punto sulle indagini a tutela dei fattorini avviate nel capoluogo lombardo. «In un solo giorno controllati e interrogati mille. «Sono cittadini, non schiavi»

Ultime Notizie dalla rete : Rider inchiesta Uber, procuratore di Milano: 'Aperta un'indagine fiscale su Uber Eats' La Procura milanese nell'indagine sui rider che si è estesa a livello nazionale ha indagato 6 ... "Questa inchiesta - ha detto Tiziana Siciliano - si è imposta perché questa situazione di illegalità è ...

Rider, inchiesta fiscale su Uber Eats. Aziende multate per oltre 700 milioni La Procura di Milano ha aperto un' indagine "fiscale" su Uber Eats , filiale italiana del colosso americano già finita in amministrazione giudiziaria per caporalato sui rider , "per verificare se sia configurabile una stabile organizzazione occulta" dal punto di vista fiscale. Lo ha annunciato il procuratore di Milano, Francesco Greco , nel corso di una conferenza ...

Rider, inchiesta fiscale su 6 aziende. Multe alle società per 700 milioni Corriere della Sera Rider, procuratore Milano: non sono schiavi ma cittadini | Indagati i rappresentanti dei colossi del delivery "Questa inchiesta - ha detto Tiziana Siciliano - si è imposta perché questa situazione di illegalità è palese" "Obbligo alle aziende di assunzione per 60mila rider" - Oltre "60mila lavoratori" di ...

Rider, Procura di Milano 'obbliga' le società di delivery a 60mila assunzioni La Procura di Milano nell'indagine sui rider che si e' estesa a livello nazionale ha indagato ... Siciliano che con il pm Maura Ripamonti e' titolare del fascicolo. "Questa inchiesta - ha detto ...

