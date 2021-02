Rider, 733 milioni di multa per Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber eats: obbligati a 60mila assunzioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb – La maxi inchiesta sui Rider della procura di Milano, dipartimento salute e sicurezza pubblica, è arrivata alla notifica di una multa salata per Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber eats, i principali “datori di lavoro” dei fattorini 2.0. Obbligo di assumere 60mila Rider I reati contestati rientrano per lo più nell’alveo della legge 81 del 2008 relativa alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Deliveroo, Just Eat, Glovo-Foodinho, Uber eats potrebbero infine essere duramente colpite, anche a livello operativo, da queste sanzioni e dall’obbligo di assumere 60mila lavoratori, i cosiddetti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb – La maxi inchiesta suidella procura di Milano, dipartimento salute e sicurezza pubblica, è arrivata alla notifica di unasalata perEat e, i principali “datori di lavoro” dei fattorini 2.0. Obbligo di assumereI reati contestati rientrano per lo più nell’alveo della legge 81 del 2008 relativa alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.Eat,-Foodinho,potrebbero infine essere duramente colpite, anche a livello operativo, da queste sanzioni e dall’obbligo di assumerelavoratori, i cosiddetti ...

