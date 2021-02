(Di mercoledì 24 febbraio 2021)- Per la progettazione del rinnovamento dell'Ennio, ilha scelto lodi architettura, nominandolo - come si legge sul sito ufficiale del club emiliano - "...

sportli26181512 : Restyling Tardini, il Parma ha incaricato lo studio Zoppini: Il patron Krause: 'Entusiasti e pienamente convinti de… - Fiorentinanews : Mentre a #Firenze si lavora per il restyling del #Franchi, il #Parma non perde tempo: il 'nuovo' #Tardini è sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Restyling Tardini

PARMA - In vista del futuro restyling del Tardini, il Parma ha nominato lo studio di architettura Zoppini - come si legge sul sito ufficiale del club emiliano - "responsabile della qualità architetton ...Non c’è solo in casa Fiorentina l’idea di ristrutturare lo stadio storico della città. Anche a Parma, infatti, il progetto di rinnovamento dello Stadio Ennio Tardini si fa sempre più concreto. Il club ...