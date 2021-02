Restauro scogliere coralline | accordo Milano-Bicocca e governo Maldive

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – L’Università die ildella Repubblica delleinsieme per la salvaguardia della scogliera corallina, ecosistema tra i più complessi e ricchi di biodiversità sulla Terra minacciato però da una gestione non sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) L'Università di Milano-Bicocca e il governo della Repubblica delle Maldive insieme per la salvaguardia della scogliera cor ...Loading... L'incarico è chiaro: censire le tecniche oggi note e utilizzate dagli scienziati per il restauro delle scogliere coralline (coral reef restoration) e individuare quelle più efficaci e ...