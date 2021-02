Rep.Congo: sabato a Limbiate funerali Attanasio celebrati da arcivescovo Delpini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Si svolgeranno sabato prossimo, alle ore 10 al Centro sportivo in via Tolstoi a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, le esequie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. La salma del diplomatico verrà poi tumulata nel cimitero di Limbiate. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Si svolgerannoprossimo, alle ore 10 al Centro sportivo in via Tolstoi a, in provincia di Monza e Brianza, le esequie di Luca, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica dellunedì scorso. Isarannodall'di Milano, monsignor Mario. La salma del diplomatico verrà poi tumulata nel cimitero di

