**Rep. Congo: oggi alle 17 Cdm per funerali Stato** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb.(Adnkronos) – oggi alle 17 si terrà un Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, visionato dall’Adnkronos, figura solo la deliberazione “delle esequie di Stato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n.36”. Si tratta, come annunciato questa mattina in Aula alla Camera dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, dei funerali di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb.(Adnkronos) –17 si terrà un Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, visionato dall’Adnkronos, figura solo la deliberazione “delle esequie di Stato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 febbraio 1987, n.36”. Si tratta, come annunciato questa mattina in Aula alla Camera dal ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, deidi Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - TV7Benevento : **Rep. Congo: oggi alle 17 Cdm per funerali Stato**... - fabiotonacci : RT @carlobonini: #Congo #Attanasio Gli italiani venduti alle milizie. Dal superstite al ruolo dell’Onu, tutti i misteri del sequestro | Rep… -