Rep. Congo: Di Maio, 'straziante accogliere salme nostri connazionali, vicini a famiglie' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "E' stato straziante ieri sera accogliere, al fianco del presidente Draghi e dei familiari, le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. Un ritorno a casa tragico, che ci riempie di angoscia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell'informativa alla Camera dopo l'uccisione due giorni fa dell'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo. Di Maio ha rinnovato "tutta la nostra vicinanza" alle loro famiglie. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "E' statoieri sera, al fianco del presidente Draghi e dei familiari, ledeidue, vittime del vile agguato che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari. Un ritorno a casa tragico, che ci riempie di angoscia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Dinell'informativa alla Camera dopo l'uccisione due giorni fa dell'ambasciatore nella Repubblica democratica delLuca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo. Diha rinnovato "tutta la nostra vicinanza" alle loro

**Rep. Congo: Draghi questa sera a Ciampino per rientro salme** Ci sarà anche il premier Mario Draghi questa sera all'aeroporto di Ciampino, per accogliere le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Saranno presenti il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini.

Rep.Congo: sindaco Limbiate, 'ieri Attanasio aveva inviato a genitori video missione' I genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ucciso ieri in un attentato, ieri mattina alle 9 avevano ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e un video della partenza della missione della World ...

Rep. Congo: Renzi, 'Italia piange servitori dello Stato' Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L’Italia intera piange Luca e Vittorio, due servitori dello Stato. Il primo pensiero commosso va alle famiglie e alle bambine. Un abbraccio ai colleghi della Farnesina e d ...

I genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ucciso ieri in un attentato, ieri mattina alle 9 avevano ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e un video della partenza della missione della World Food Programme.