Ultime Notizie dalla rete : Rep Congo **Rep. Congo: Draghi questa sera a Ciampino per rientro salme** Ci sarà anche il premier Mario Draghi questa sera all'aeroporto di Ciampino, per accogliere le salme dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo. Saranno presenti il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini.

Rep.Congo: sindaco Limbiate, 'ieri Attanasio aveva inviato a genitori video missione' I genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ucciso ieri in un attentato, ieri mattina alle 9 avevano ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e un video della partenza della missione della World ...

Rep. Congo: Prc, 'a governi europei non interessa pace in Paesi dimenticati' - Sardiniapost.it SardiniaPost Rep. Congo: Di Maio, 'straziante accogliere salme nostri connazionali, vicini a famiglie' Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "E' stato straziante ieri sera accogliere, al fianco del presidente Draghi e dei familiari, le salme dei nostri due connazionali, vittime del vile agguato che ha stroncato ...

Rep. Congo: Renzi, 'Italia piange servitori dello Stato' Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "L’Italia intera piange Luca e Vittorio, due servitori dello Stato. Il primo pensiero commosso va alle famiglie e alle bambine. Un abbraccio ai colleghi della Farnesina e d ...

