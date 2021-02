Relazione della Dia: “Il consenso della camorra con assistenzialismo economico” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa camorra consolida il proprio consenso sociale attraverso svariate modalità di assistenzialismo economico, sanitario e alimentare, oppure elargendo prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni o creando i presupposti per fagocitare strumentalmente quelle più deboli, utili per il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti. Lo evidenzia la Direzione investigativa antimafia nell’ultima Relazione semestrale. “Le ingenti risorse economiche di cui la camorra dispone – rileva la Relazione – diventano quindi lo strumento ideale per proporre un ‘intervento’ potenzialmente molto più rapido ed efficace rispetto a quello dello Stato, una sorta di welfare porta a porta, utile per accrescerne il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaconsolida il propriosociale attraverso svariate modalità di, sanitario e alimentare, oppure elargendo prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni o creando i presupposti per fagocitare strumentalmente quelle più deboli, utili per il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti. Lo evidenzia la Direzione investigativa antimafia nell’ultimasemestrale. “Le ingenti risorse economiche di cui ladispone – rileva la– diventano quindi lo strumento ideale per proporre un ‘intervento’ potenzialmente molto più rapido ed efficace rispetto a quello dello Stato, una sorta di welfare porta a porta, utile per accrescerne il ...

