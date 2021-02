‘Reimagine’, in un cortometraggio la centralità della ricerca farmaceutica nella vita di ognuno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Dieci minuti di emozioni per mostrare quanto la ricerca farmaceutica sia vicina a ciascuno di noi. Con l’emergenza Covid è emerso in modo chiaro il ruolo chiave che l’industria farmaceutica svolge nella tutela della salute, della ricerca e dell’innovazione, in partnership con il settore pubblico. Novartis, azienda leader nella ricerca e sviluppo di terapie innovative ha colto questa opportunità, per rendere ancora più evidente il suo impegno all’opinione pubblica. Promuovere la realizzazione di uno short film è stata una scelta originale per Novartis, coerente con le rinnovate aspettative che i cittadini ripongono nella ricerca medica. Ha scelto di farlo con un progetto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Dieci minuti di emozioni per mostrare quanto lasia vicina a ciascuno di noi. Con l’emergenza Covid è emerso in modo chiaro il ruolo chiave che l’industriasvolgetutelasalute,e dell’innovazione, in partnership con il settore pubblico. Novartis, azienda leadere sviluppo di terapie innovative ha colto questa opportunità, per rendere ancora più evidente il suo impegno all’opinione pubblica. Promuovere la realizzazione di uno short film è stata una scelta originale per Novartis, coerente con le rinnovate aspettative che i cittadini ripongonomedica. Ha scelto di farlo con un progetto ...

giomo2 : RT @Adnkronos: 'Reimagine', in un cortometraggio la centralità della ricerca farmaceutica nella vita di ognuno - TV7Benevento : 'Reimagine', in un cortometraggio la centralità della ricerca farmaceutica nella vita di ognuno... - fisco24_info : 'Reimagine', in un cortometraggio la centralità della ricerca farmaceutica nella vita di ognuno: Dieci minuti di em… - Adnkronos : 'Reimagine', in un cortometraggio la centralità della ricerca farmaceutica nella vita di ognuno - FeliciaPelagall : RT @SaluteMov: Le emozioni non hanno bisogno di parole. @RocioMMorales @NovartisItalia #ReimagineMedicine #cortometraggio -