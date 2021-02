Reddito di cittadinanza: stop al rinnovo dopo 18 mesi per chi è in condizioni di lavorare? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Reddito di cittadinanza: il Governo Draghi lavora ad alcune modifiche (tra cui quella di non concedere più il rinnovo automatico dopo i primi 18 mesi ai percettori occupabili). Tra le priorità sul tavolo del Governo presieduto da Mario Draghi c’è anche quella che riguarda la modifica di uno dei provvedimenti più discussi degli ultimi anni, Leggi su 2anews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)di: il Governo Draghi lavora ad alcune modifiche (tra cui quella di non concedere più ilautomaticoi primi 18ai percettori occupabili). Tra le priorità sul tavolo del Governo presieduto da Mario Draghi c’è anche quella che riguarda la modifica di uno dei provvedimenti più discussi degli ultimi anni,

davidefaraone : A Palermo 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. L’INPS si fida delle autocertificazioni… - robertalombardi : Ampliare il Reddito di Cittadinanza con il #RecoveryPlan? Questa volta ce lo chiede l’#Europa: è notizia di oggi l… - Agenzia_Ansa : Imprenditore cerca personale, ma nessuno accetta per non perdere il reddito di cittadinanza. Accade in Calabria… - BiwiMobu : RT @icaro_diretto: @Mov5Stelle sul reddito di cittadinanza dove state vigilando? Forse sulle poltrone altro che provvedimenti, fate schifo… - BiwiMobu : RT @sostengo5: Draghi toglierà il reddito di cittadinanza dopo 18 mesi, in pratica, chi non avrà trovato lavoro patira la fame. Nel resto d… -