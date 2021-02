Red Sparrow, Jennifer Lawrence sulla scena di nudo in classe: "Un incubo" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante un'intervista Jennifer Lawrence ha parlato di Red Sparrow e, in particolare, della scena di nudo in classe che ha definito "Un vero incubo". Jennifer Lawrence, durante un'intervista, ha definito la scena di nudo in classe di Red Sparrow "il tipico incubo da liceo, nuda di fronte a una classe intera". L'attrice in passato ha anche parlato dell'impatto psicologico che ha subito a causa della pubblicazione delle sue foto personali, un evento che l'ha lasciata alle prese "con un lungo periodo in cui non volevo essere vista da nessuno in ambito sessuale, non volevo che nessuno vedesse la mia carne". Durante una puntata del Today Show ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Durante un'intervistaha parlato di Rede, in particolare, delladiinche ha definito "Un vero"., durante un'intervista, ha definito ladiindi Red"il tipicoda liceo, nuda di fronte a unaintera". L'attrice in passato ha anche parlato dell'impatto psicologico che ha subito a causa della pubblicazione delle sue foto personali, un evento che l'ha lasciata alle prese "con un lungo periodo in cui non volevo essere vista da nessuno in ambito sessuale, non volevo che nessuno vedesse la mia carne". Durante una puntata del Today Show ...

