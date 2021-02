Recovery fund, la proposta della Dia per evitare infiltrazioni senza bloccare i lavori: “Controllo del prefetto su tutto l’appalto” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Un Controllo amministrativo preventivo da parte dei prefetti sull’intero appalto, dal conto corrente unico all’elenco fornitori e subappaltatori, anziché sulle imprese che partecipano ai bandi. È la proposta del numero uno della Direzione investigativa antimafia Maurizio Vallone in vista dell’arrivo dei fondi del Recovery, per evitare che gli infiniti ricorsi blocchino le gare e allo stesso tempo garantire allo Stato uno strumento concreto per monitorare possibili infiltrazioni mafiose. Vallone, una lunga esperienza nella lotta alle mafie – da quella al clan dei casalesi fino a quella alle ‘ndrine da questore di Reggio Calabria – ha ricordato che “uno dei grandi problemi delle interdittive antimafia sta nel fatto che se l’impresa viene esclusa dall’appalto, o si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Unamministrativo preventivo da parte dei prefetti sull’intero appalto, dal conto corrente unico all’elenco fornitori e subappaltatori, anziché sulle imprese che partecipano ai bandi. È ladel numero unoDirezione investigativa antimafia Maurizio Vallone in vista dell’arrivo dei fondi del, perche gli infiniti ricorsi blocchino le gare e allo stesso tempo garantire allo Stato uno strumento concreto per monitorare possibilimafiose. Vallone, una lunga esperienza nella lotta alle mafie – da quella al clan dei casalesi fino a quella alle ‘ndrine da questore di Reggio Calabria – ha ricordato che “uno dei grandi problemi delle interdittive antimafia sta nel fatto che se l’impresa viene esclusa dal, o si ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Basilicata, Bardi incontra Brunetta: 'La Regione sia protagonista in vista del del Recovery fund' POTENZA - 'Con il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ci siamo dati appuntamento tra qualche mese per verificare insieme le necessità della Basilicata in vista del Recovery fund: la nostra Basilicata deve avere un ruolo da protagonista. È stato un piacere parlare con una persona di grande cultura che come pochi, in Italia, conosce le regole e le riforme di cui ...

Recovery plan, Carmine Di Nuzzo (Ragioneria generale) guiderà la task force del Tesoro che lo completerà e coordinerà i lavori Leggi Anche Recovery fund, Bruxelles darà i voti ai piani nazionali: per avere i soldi servono otto A. Ma prima c'è l'ostacolo delle ratifiche nazionali Bisognerà poi decidere se modulare le ...

Recovery fund: al via la fase operativa. Regole e tempistiche per i progetti nazionali LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Carlo Capasa: ''Un recovery fund per rilanciare la moda italiana'' La soluzione? Un recovery fund apposito, che sarà proposto ai ministeri di competenza al termine delle sfilate, la prossima settimana. «Il nostro programma si basa su quattro pilastri: sostenibilità – ...

Pil Italia, stime al ribasso per Moody’s Moody’s rivede al ribasso le previsioni di crescita per l’Italia nel 2021 al 3,7 per cento dal 5,6 per cento stimato in precedenza, a causa del rinnovo dei limiti a mobilità e imprese per ...

