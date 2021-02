Razzismo al mercato, il mendicante umiliato: «Mi ha sputato perché stavo ballando» - Video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Livorno, parla il trentaduenne nigeriano John Samoslo: «Qui mi trovo benissimo e aiuto i commercianti pulendo sotto i banchi, voglio lavorare» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Livorno, parla il trentaduenne nigeriano John Samoslo: «Qui mi trovo benissimo e aiuto i commercianti pulendo sotto i banchi, voglio lavorare»

