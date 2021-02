Ray Donovan: la storia si concluderà con un film prodotto per Showtime (Di giovedì 25 febbraio 2021) La storia di Ray Donovan, serie che è stata cancellata dopo sette stagioni, si concluderà con un film prodotto per Showtime. Ray Donovan ritornerà sugli schermi di Showtime, ma questa volta con un film che concluderà la storia del protagonista interpretato da Liev Schreiber. Lo show era stato cancellato dopo sette stagioni e la narrazione riprenderà da dove si era interrotta. Liev Schreiber sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore del film in collaborazione con l'ex showrunner David Hollander, impegnato alla regia del progetto. Jon Voight e Kerris Dorsey, due dei protagonisti della serie Ray Donovan, torneranno sul set. Le puntate si erano concluse con Ray davvero ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladi Ray, serie che è stata cancellata dopo sette stagioni, sicon unper. Rayritornerà sugli schermi di, ma questa volta con uncheladel protagonista interpretato da Liev Schreiber. Lo show era stato cancellato dopo sette stagioni e la narrazione riprenderà da dove si era interrotta. Liev Schreiber sarà coinvolto anche come co-sceneggiatore delin collaborazione con l'ex showrunner David Hollander, impegnato alla regia del progetto. Jon Voight e Kerris Dorsey, due dei protagonisti della serie Ray, torneranno sul set. Le puntate si erano concluse con Ray davvero ...

