Rai 1, palinsesto rivoluzionato a causa di C'è posta per te: cosa cambia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La Rai ha deciso di cambiare la programmazione, a causa di un programma che ha visto calare gli ascolti. Ecco di cosa si tratta. Durante lo scorso sabato sera, 'C'è posta per te' ha visto un aumento impressionante di ascolti, i quali hanno 'stracciato' quelli di Rai 1. Per questo, il palinsesto Rai si è visto costretto a rimodulare la programmazione e a modificare dunque il calendario delle messe in onda per il prossimo sabato. Cos'è stato deciso precisamente? Scopriamolo insieme. 'C'è posta per te' su Canale 5: la Rai rivede la sua programmazione Dopo aver notato un record di ascolti per la nota trasmissione 'C'è posta per te' condotta da Maria De Filippi, Rai Uno si sta ri-organizzando per cercare in tutti i modi di passare alla controffensiva.

