“Ragazzi interrotti” | l’approfondimento di Sky TG24 sulla generazione Dad | LE PUNTATE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si sono sentiti abbandonati, non ascoltati, isolati. La pandemia li ha costretti a chiudersi nelle loro camere, proprio in quella che dovrebbe essere l’età della scoperta, obbligandoli a guardare il mondo attraverso lo schermo di un pc. C’è già chi li chiama “Dad” ma loro vorrebbero essere considerati semplicemente per quello che sono:alla ricerca di una quotidianità che in un anno il Covid ha stravolto. Le conseguenze? Sotto gli occhi di tutti. Così, come sotto gli occhi di tutti, ci sono le reazioni a questa “solitudine forzata” (GLI SPECIALI: SCUOLA - COVID).