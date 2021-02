Raffaele Calabrò è il nuovo vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il professore, rettore dell’Campus Bio-Medico di Roma dal 1° settembre 2017, è ilCrui,dei. Va ad affiancare il Presidente, Ferruccio Resta, ilSalvatore Cuzzocrea, e il segretario generale Francesco Adornato. Eletto nelle passate settimane nella Giunta come rappresentantenon statali, con la nuova nomina a, il professor– informa il Campus Bio-Medico in una nota – sarà chiamato ad affrontare i temi di maggiore attualità del mondo universitario italiano, dai ...

KattInForma : Raffaele Calabrò è vicepresidente della Conferenza dei rettori italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele Calabrò

...macchina per venirmi a trovare in carcere e dovevano pagare gli avvocati" - dopo essere stato condannato con sentenza definitiva per l'omicidio di Francesco Scrugli e il tentato omicidio di...Gli altri membri eletti sono Paolo Andrei (Università di Parma), Giovanni Betta (Università di Cassino e del Lazio Meridionale),(Università Campus Bio - Medico di Roma), Francesco ...