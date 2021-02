Radio Kiss Kiss Napoli: contatti esplorativi per Petrachi come direttore sportivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il progetto tecnico del Napoli non sta prendendo la direzione auspicata da Aurelio De Laurentiis, che si prepara ad importanti cambiamenti in vista della prossima estate. Uno di questi, stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe riguardare anche la carica di direttore sportivo. In questo senso il nome di Gianluca Petrachi è molto gradito al presidente, che avrebbe effettuato dei primi contatti esplorativi con il dirigente ex Torino e Roma per cominciare a conoscere il suo modus operandi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il progetto tecnico delnon sta prendendo la direzione auspicata da Aurelio De Laurentiis, che si prepara ad importanti cambiamenti in vista della prossima estate. Uno di questi, stando a quanto riporta, potrebbe riguardare anche la carica di. In questo senso il nome di Gianlucaè molto gradito al presidente, che avrebbe effettuato dei primicon il dirigente ex Torino e Roma per cominciare a conoscere il suo modus operandi. L'articolo ilsta.

napolista : Radio Kiss Kiss Napoli: contatti esplorativi per Petrachi come direttore sportivo Secondo la radio ufficiale, l’ex… - Totore83 : A radio kiss kiss hanno trasformato il 'è megl ca nun parlo' ,inerente ad una domanda sul Napoli, fatta a Rafa per… - MundoNapoli : David Di Michele ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - havana_rl : @rosad24 @fulviogiuliani @GaeBrancaccio Forse ha in cantiere qualcosa....si attende la sorpresa. Colpo di teatro ?… - MundoNapoli : David Giubilato è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli -