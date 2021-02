Quello che sappiamo sulle varianti di coronavirus in Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)Non più solo Umbria e qualche sporadico focolaio, le varianti del coronavirus si stanno diffondendo in tutta Italia: per gli esperti del Comitato tecnico scientifico e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) oggi il 30% circa delle nuove infezioni da coronavirus sarebbero imputabili alla variante inglese, mentre meno diffuse (seppure presenti) sarebbero la variante brasiliana e sudafricana. E le istituzioni prendono provvedimenti: comuni in zona rossa e chiusura delle scuole per alcune Regioni, mentre la Lombardia istituisce zone arancioni rafforzata per tutta la provincia di Brescia, nel bergamasco e nel cremonese. Monitoraggio delle varianti Una premessa è necessaria: non è possibile avere una mappa precisa della diffusione delle tre varianti più preoccupanti in ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)Non più solo Umbria e qualche sporadico focolaio, ledelsi stanno diffondendo in tutta: per gli esperti del Comitato tecnico scientifico e dell’Istituto superiore di sanità (Iss) oggi il 30% circa delle nuove infezioni dasarebbero imputabili alla variante inglese, mentre meno diffuse (seppure presenti) sarebbero la variante brasiliana e sudafricana. E le istituzioni prendono provvedimenti: comuni in zona rossa e chiusura delle scuole per alcune Regioni, mentre la Lombardia istituisce zone arancioni rafforzata per tutta la provincia di Brescia, nel bergamasco e nel cremonese. Monitoraggio delleUna premessa è necessaria: non è possibile avere una mappa precisa della diffusione delle trepiù preoccupanti in ...

