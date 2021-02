Quei limoni siciliani che fanno bene alla salute e alla Ricerca scientifica

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) C’è tempo fino al 28 febbraio per contribuire a finanziare il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la propria vita alla ricerca scientifica d’eccellenza. Per farlo basterà acquistare una o più confezioni di limoni siciliani primofiore (si chiamano così perché sono ottenuti dalla prima fioritura delle piante) venduti in speciali retine da 500 grammi e distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che aderiscono all’iniziativa. Per ogni retina, venduta al costo di 2 euro, saranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare progetti di ricerca.