Quanto vale una gif? Quella del gatto arcobaleno sfiora i 500mila euro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esiste anche un mercato delle gif e il conto (salatissimo) si paga con le criptovalute. Venerdì scorso un uomo si è aggiudicato all’asta la nota gif animata del gatto arcobaleno, meglio conosciuta con il nome di Nyan Cat o Pop Tart Cat. Un affare da 300 Ether che, convertiti in euro, hanno un valore che supera i 400mila euro (la quotazione al 19 febbraio equivaleva a circa 480mila euro, oggi è leggermente inferiore). Soldi, molti soldi, utilizzati per acquistare Quella che, secondo un neologismo molto in voga negli ultimi mesi, viene definita crypto art. LEGGI ANCHE > Quando arriverà e Quanto costerà Spotify HiFi L’asta è andata in scena sulla piattaforma specializzata Foundation e si è conclusa nel tardo pomeriggio ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Esiste anche un mercato dellee il conto (salatissimo) si paga con le criptovalute. Venerdì scorso un uomo si è aggiudicato all’asta la notaanimata del, meglio conosciuta con il nome di Nyan Cat o Pop Tart Cat. Un affare da 300 Ether che, convertiti in, hanno un valore che supera i 400mila(la quotazione al 19 febbraio equiva a circa 480mila, oggi è leggermente inferiore). Soldi, molti soldi, utilizzati per acquistareche, secondo un neologismo molto in voga negli ultimi mesi, viene definita crypto art. LEGGI ANCHE > Quando arriverà ecosterà Spotify HiFi L’asta è andata in scena sulla piattaforma specializzata Foundation e si è conclusa nel tardo pomeriggio ...

