Quanta scienza ha prodotto la pandemia?

(foto: Getty Images)In meno di un anno di pandemia, per la precisione da gennaio a ottobre 2020, i ricercatori di tutto il mondo hanno prodotto qualcosa come 87mila lavori scientifici solo sul coronavirus. Una cifra impressionante, senza precedenti nella storia della scienza. A riferirlo è l'ultima analisi della Ohio State University, in collaborazione con la Zhejiang University (Cina) e l'università delle Hawaii, pubblicata sulla rivista Scientometrics, che rileva anche come i contributi da diversi paesi siano cambiati nel tempo. Boom di studi Attingendo a diversi database scientifici, gli autori dell'analisi hanno contato 4.875 articoli scientifici a tema coronavirus fino a metà aprile 2020, che sono passati a 44.013 a metà luglio per poi schizzare a 87.515 agli inizi di ottobre. Non si ha memoria di qualcosa di simile nella storia ...

