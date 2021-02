Qatar, i dati del Guardian: oltre 6500 morti duranti i lavori per i Mondiali di calcio 2022 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Più di 6.500 lavoratori immigrati sono morti in 10 anni per costruire gli stadi di calcio in Qatar, paese che ospiterà la Coppa del mondo del 2022. Questa è l’analisi del Guardian, che spiega anche come la maggior parte delle vittime siano lavoratori immigrati trattati come dei veri e propri schiavi. Il Qatar è il primo paese arabo che ospiterà i Mondiali di calcio: dopo l’assegnazione nel dicembre 2010, è iniziato un maxi-piano per la costruzione degli impianti. Sette stadi, un nuovo aeroporto, strade, sistemi di trasporto pubblico, hotel e una città per la finale. I lavori però sono costati una media di 12 vittime a settimana: più di 6.500 in totale. I dati provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Più di 6.500 lavoratori immigrati sonoin 10 anni per costruire gli stadi diin, paese che ospiterà la Coppa del mondo del. Questa è l’analisi del, che spiega anche come la maggior parte delle vittime siano lavoratori immigrati trattati come dei veri e propri schiavi. Ilè il primo paese arabo che ospiterà idi: dopo l’assegnazione nel dicembre 2010, è iniziato un maxi-piano per la costruzione degli impianti. Sette stadi, un nuovo aeroporto, strade, sistemi di trasporto pubblico, hotel e una città per la finale. Iperò sono costati una media di 12 vittime a settimana: più di 6.500 in totale. Iprovenienti da India, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka hanno ...

