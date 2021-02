Puma crolla in borsa per prospettive negative in primo semestre 2021

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Tele) – Affondasulladi Francoforte, con i prezzi allineati a 83,66 per una discesa del 4,02%, dopo che il CEO dell’azienda tedesca di abbigliamento sportivo ha detto di aspettarsi “che l’impatto negativo (della pandemia) continui nele in parte del secondo trimestre”. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 82,49 e successiva a quota 81,31. Resistenza a 85,21. “Sono molto contento che siamo riusciti a chiudere un 2020 molto difficile con, viste le circostanze, un buon quarto trimestre – ha detto il CEO Bjorn Gulden commentando i conti 2020 – Abbiamo aumentato le nostre vendite nel quarto trimestre, nonostante le restrizioni, del 9% a 1,52 miliardi di euro e il nostro EBIT del 15% a 63 milioni di euro”. Nell’intero 2020, ...

Ultime Notizie dalla rete : Puma crolla

QuiFinanza

Nell'intero 2020, ha registrato vendite in calo dell'1,4% a circa 5,2 miliardi di euro, soprattutto a causa del pesante calo nel secondo trimestre. L' utile netto ammonta a 78,9 milioni di euro