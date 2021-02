Puglia, nuova ordinanza di Emiliano sulla scuola: Dad a scelta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la bocciatura del Tar dell’ordinanza che stabiliva la Dad al 100%, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato un nuovo provvedimento sulla scuola: “Sono costretto a intervenire”. (Facebook)Il Tar di Bari ha costretto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a mettere da parte l’ordinanza sulla scuola dello scorso fine settimana che disponeva la Dad al 100% in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Tuttavia nella tarda serata di ieri il presidente della Regione ha firmato una nuova ordinanza valida fino al 14 marzo, disponendo nelle classi delle scuole d’infanzia e del ciclo primario la rimozione del limite del 50% alla presenza contemporanea, e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la bocciatura del Tar dell’che stabiliva la Dad al 100%, il presidente della, Michele, ha annunciato un nuovo provvedimento: “Sono costretto a intervenire”. (Facebook)Il Tar di Bari ha costretto il governatore della, Michele, a mettere da parte l’dello scorso fine settimana che disponeva la Dad al 100% in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Tuttavia nella tarda serata di ieri il presidente della Regione ha firmato unavalida fino al 14 marzo, disponendo nelle classi delle scuole d’infanzia e del ciclo primario la rimozione del limite del 50% alla presenza contemporanea, e ...

