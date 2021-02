Pronostici di oggi 25 febbraio: ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 25 febbraio. Il Napoli, tra le italiane, è quella messa peggio: rimontare due gol al Granada non sarà facile ed infatti la quota offerta per il passaggio del turno dei campani si aggira intorno a 3.50 e oltre. Milan (1.15), ma soprattutto Roma (1.02-1.03), partono invece nettamente InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 febbraio 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi25. Il Napoli, tra le italiane, è quella messa peggio: rimontare due gol al Granada non sarà facile ed infatti la quota offerta per il passaggio del turno dei campani si aggira intorno a 3.50 e oltre. Milan (1.15), ma soprattutto Roma (1.02-1.03), partono invece nettamente InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Pronostici di oggi 25 febbraio: ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League - scommesseperfet : Presentiamo ora il materiale del 25/02/2021 Prono 'Standard 13' (oggi 15) del 25/02/2021 di… - blab_live : #Pronostici #marcatori oggi: singole, multiple e tutte le quote di #Pasto22 e del Blab. Vieni a trovarci su… - italiaserait : Oroscopo 24 febbraio 2021: i pronostici di oggi - blab_live : #Pronostici #calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by @Pastorino85. Quote, exchange e com… -