Probabili formazioni Torino-Sassuolo: ventiquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Torino-Sassuolo, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 26 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Torino – Belotti e Zaza sul fronte d’attacco, Ansaldi e Singo pronti a partire dal 1? sulle corsie laterali. Entrambi favoriti su Vojvoda e Rodriguez. Sassuolo – Out Boga e Bourabia mentre Chiriches è in forte dubbio. Berardi, Traore e Djuricic pronti a partire alle spalle dell’unica punta Caputo. Obiang e Locatelli in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 26 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Belotti e Zaza sul fronte d’attacco, Ansaldi e Singo pronti a partire dal 1? sulle corsie laterali. Entrambi favoriti su Vojvoda e Rodriguez.– Out Boga e Bourabia mentre Chiriches è in forte dubbio. Berardi, Traore e Djuricic pronti a partire alle spalle dell’unica punta Caputo. Obiang e Locatelli in ...

