Probabili formazioni Sampdoria-Atalanta: ventiquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 28 febbraio nella cornice dello stadio Ferraris con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. Sampdoria – Spazio al 4-4-2 con Keita e Quagliarella in attacco. Ranieri non potrà fare affidamento su Adrien Silva, squalificato. Jankto favorito su Damsgaard. Atalanta – Djimsiti out per squalifica, Hateboer ancora indisponibile. Toccherà quindi a Palomino nei tre di difesa con Romero e Toloi e a Maehle ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 28 febbraio nella cornice dello stadio Ferraris con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco.– Spazio al 4-4-2 con Keita e Quagliarella in attacco. Ranieri non potrà fare affidamento su Adrien Silva, squalificato. Jankto favorito su Damsgaard.– Djimsiti out per squalifica, Hateboer ancora indisponibile. Toccherà quindi a Palomino nei tre di difesa con Romero e Toloi e a Maehle ...

