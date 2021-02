Possibile blasfemia di Simone Inzaghi contro la Samp. La procura FIGC apre l’inchiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIGC avrebbe deciso di aprire un procedimento nei confronti di Simone Inzaghi per un’altra bestemmia: questa volta al 23’ del secondo tempo di Lazio-Sampdoria. Il quarto uomo Maresca ha dichiarato di non averla sentita, e per questo non è finita sul referto dell’arbitro Massa, nonostante gli inviti della panchina della Samp che invece l’aveva sentita. All’allenatore biancoceleste sarebbe stata già notificata la chiusura dell’indagine. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laavrebbe deciso di aprire un procedimento nei confronti diper un’altra bestemmia: questa volta al 23’ del secondo tempo di Lazio-doria. Il quarto uomo Maresca ha dichiarato di non averla sentita, e per questo non è finita sul referto dell’arbitro Massa, nonostante gli inviti della panchina dellache invece l’aveva sentita. All’allenatore biancoceleste sarebbe stata già notificata la chiusura dell’indagine. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

