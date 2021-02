PON “Per la Scuola” e attività formative a distanza: obbligatorietà, aggiuntività, mensa, trattamento dei dati personali. SCARICA CIRCOLARE (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie di poter far nuovamente ricorso alla modalità “a distanza” nell’erogazione delle attività didattiche e formative previste nell’ambito delle operazioni finanziate dal PON/POC “Per la Scuola” 2014-2020 e dopo aver consultato i servizi della Commissione Europea, si comunica che fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 (31 agosto 2021) il ministero dell’Istruzione ha ulteriormente chiarito che sarà possibile attuare le iniziative finanziate dal PON/POC in modalità on line e mediante formazione a distanza. L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha pubblicato una serie di FAQ relative alla realizzazione ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) A seguito delle numerose richieste pervenute da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie di poter far nuovamente ricorso alla modalità “a” nell’erogazione delledidattiche epreviste nell’ambito delle operazioni finanziate dal PON/POC “Per la” 2014-2020 e dopo aver consultato i servizi della Commissione Europea, si comunica che fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 (31 agosto 2021) il ministero dell’Istruzione ha ulteriormente chiarito che sarà possibile attuare le iniziative finanziate dal PON/POC in modalità on line e mediante formazione a. L’autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha pubblicato una serie di FAQ relative alla realizzazione ...

Franc_Pon : “Chi per certi mari va, certi pesci piglia.” Adesso applicatelo a chi volete. - Franc_Pon : @Corriere E poi perché il bianco deve muovere per primo? Razzisti!!! ?????? - Franc_Pon : Questi sono malati gravi. Ma gravi davvero. Sarebbe ora che Dio o chi per Lui desse qualcos’altro a cui pensare a q… - Franc_Pon : @Lucilla_888 @Gianmar26145917 I soliti arresti domiciliari del cazzo! Perché non li portano in un carcere vero? Cos… - Franc_Pon : @AIessandra__bb @Ettore572 Hai ragione, la gente è esaurita e chi è debole o pieno di problemi capita che perda la… -

Ultime Notizie dalla rete : PON Per 5G, Xu Ziyang (ZTE) 'Costruire competenze forti per superare le incertezze Per le applicazioni industriali verticali , offriamo una migliore tecnologia di accesso, come l'uplink potenziato delle reti 5G e la connettività a bassa latenza del PON. Nel frattempo, con la ...

Il presidente di ZTE Xu Ziyang: "Costruire una core competence più forte" Per le applicazioni industriali verticali, offriamo una migliore tecnologia di accesso, come l'uplink potenziato delle reti 5G e la connettività a bassa latenza del PON. Nel frattempo, con la ...

PON: Manuale per la gestione delle certificazioni FSE a costi reali Orizzonte Scuola L’anima rock di Alabama muse Per la sua f-w 2021 Alice Gentilucci porta il suo brand di animal friendly fur in un mondo contaminato dai riferimenti ‘70s del pop e del punk mixati al cinema ...

MONTANARO-FOGLIZZO - Nelle scuole si educa alla «Cittadinanza Digitale» Il progetto ha l'obiettivo di permettere la ri-scoperta della figura del poeta e scrittore Giovanni Cena, eccellenza del territorio canavesano ...

le applicazioni industriali verticali , offriamo una migliore tecnologia di accesso, come l'uplink potenziato delle reti 5G e la connettività a bassa latenza del. Nel frattempo, con la ...le applicazioni industriali verticali, offriamo una migliore tecnologia di accesso, come l'uplink potenziato delle reti 5G e la connettività a bassa latenza del. Nel frattempo, con la ...Per la sua f-w 2021 Alice Gentilucci porta il suo brand di animal friendly fur in un mondo contaminato dai riferimenti ‘70s del pop e del punk mixati al cinema ...Il progetto ha l'obiettivo di permettere la ri-scoperta della figura del poeta e scrittore Giovanni Cena, eccellenza del territorio canavesano ...