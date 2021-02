Poker Bayern all’Olimpico | Lazio già fuori da Champions

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) All'Olimpico è stata una Caporetto. Ilallunga più di una mano sul pass per i quarti con la larga vittoria all'Olimpico sulla. Un rotondo 1-4 chiude l'andata degli ottavi fra la squadra di Inzaghi e quella di Flick. Un 1-4, con i tedeschi che dopo l'ora di gioco hanno scelto di non infierire, frutto di regali come quelli di Musacchio e Patric in occasione della prima e terza rete degli ospiti e di un atteggiamento troppo remissivo della squadra biancoceleste, irriconoscibile e impaurita al cospetto dei campioni del mondo. Ritorno fra tre settimane a Monaco, oggettivamente impensabile una rimonta dei biancocelesti. Immobile e Correa le punte, Lazzari e Marusic gli esterni di Inzaghi, che ha problemi per le assenze in difesa: i tre del pacchetto arretrato sono Patric, Acerbi e Musacchio. I bavaresi premono da subito sull'acceleratore, ...