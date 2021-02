PlayStation 5 | Sony annuncia il nuovo visore VR

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Planning & Management diInteractive Entertainment, hato ieri la futura release di unVR per5. A quattro anni dall'arrivo diVR, che ha regalato ai gamer esperienze come Beat Saber e Resident Evil 7, la strada verso l'esperienza di immersione totale prosegue (e ci chiediamo come faremo a giocare un titolo horror senza che ci venga un colpo ogni 5 minuti, visto che già con la ‘semplice’ VR ditenere botta con Resident Evil non è una passeggiata…) Resident Evil 7 VR trailer Il sistema VR di nuova generazione arriverà quindi per5 e porterà grandi miglioramenti, sia dal punto di vista delle prestazioni che di quello dell'interattività. L'esperienza ...

