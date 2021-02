Pioli “Cadere non è un fallimento ma ora ripartiamo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo sbagliato nella poca intensità senza palla, soprattutto nella prima mezz'ora e nel subire il secondo gol. Ma non è un fallimento Cadere in queste partite, un fallimento sarebbe stare fermi dopo la caduta e invece dobbiamo ripartire e giocare con più ritmo, più intensità, più qualità già dalla partita di domani”. Stefano Pioli si aspetta una reazione del Milan già dal ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma domani a San Siro contro la Stella Rossa, dopo le due sconfitte con Spezia e Inter. “C'è consapevolezza e maturità nel gruppo ed è quello che ci sta permettendo di avere questo percorso. Era giusto che domenica non ci fossero sorrisi ma c'è la voglia di ripartire dalle nostre certezze, dalle nostre convinzioni, e dimostrare che siamo una squadra che può giocare un ottimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo sbagliato nella poca intensità senza palla, soprattutto nella prima mezz'ora e nel subire il secondo gol. Ma non è unin queste partite, unsarebbe stare fermi dopo la caduta e invece dobbiamo ripartire e giocare con più ritmo, più intensità, più qualità già dalla partita di domani”. Stefanosi aspetta una reazione del Milan già dal ritorno dei sedicesimi di Europa League, in programma domani a San Siro contro la Stella Rossa, dopo le due sconfitte con Spezia e Inter. “C'è consapevolezza e maturità nel gruppo ed è quello che ci sta permettendo di avere questo percorso. Era giusto che domenica non ci fossero sorrisi ma c'è la voglia di ripartire dalle nostre certezze, dalle nostre convinzioni, e dimostrare che siamo una squadra che può giocare un ottimo ...

