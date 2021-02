Pil 2021: al ribasso le stime sulle crescita economica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Pil per quanto riguarda il 2021 in Italia porta stime che sono sempre più in ribasso in merito alla crescita economica del paese. GettyImages-draghiL’Italia attraversa un periodo di crisi dal punto di vista economico e sociale. Ad accentuare una situazione problematica ci ha pensato l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Con le attività commerciali in ginocchio, il Prodotto Interno Lordo è crollato vertiginosamente. I numeri ed i prospetti per il futuro non sono tra i più rosei, anzi, c’è grande preoccupazione considerata la difficoltà nel ripartire e la pandemia ancora in atto. Di conseguenza scopriamo insieme i dati stimati per il Pil del 2021. I numeri riguardanti il Pil in Italia pil 2021 (web source)L’agenzia Moody’s ha quindi rilasciato le ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Pil per quanto riguarda ilin Italia portache sono sempre più inin merito alladel paese. GettyImages-draghiL’Italia attraversa un periodo di crisi dal punto di vista economico e sociale. Ad accentuare una situazione problematica ci ha pensato l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Con le attività commerciali in ginocchio, il Prodotto Interno Lordo è crollato vertiginosamente. I numeri ed i prospetti per il futuro non sono tra i più rosei, anzi, c’è grande preoccupazione considerata la difficoltà nel ripartire e la pandemia ancora in atto. Di conseguenza scopriamo insieme i dati stimati per il Pil del. I numeri riguardanti il Pil in Italia pil(web source)L’agenzia Moody’s ha quindi rilasciato le ...

