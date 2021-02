Per l’intelligence Usa Mohammed bin Salman è direttamente coinvolto nell’omicidio del giornalista Khashoggi. E’ il principe saudita incontrato da Renzi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo un rapporto dell’intelligence Usa, ora nelle mani del presidente Joe Biden, il figlio del Re saudita Salman, il principe ereditario Mohammed bin Salman, noto per aver incontrato nelle scorse settimane l’ex premier italiano Matteo Renzi, sarebbe direttamente coinvolto nell’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. “Il rapporto – riporta Axios citando una fonte protetta dall’anonimato -, un documento non classificato prodotto dalla direzione della National Intelligence e atteso per domani, implica che il principe ereditario Mohammed bin Salman sia coinvolto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo un rapporto delUsa, ora nelle mani del presidente Joe Biden, il figlio del Re, ilereditariobin, noto per avernelle scorse settimane l’ex premier italiano Matteo, sarebbedeldissidente Jamal. “Il rapporto – riporta Axios citando una fonte protetta dall’anonimato -, un documento non classificato prodotto dalla direzione della National Intelligence e atteso per domani, implica che ilereditariobinsia...

