Paura a Roma, gravissimo incendio in abitazione: evacuati 12 appartamenti (FOTO) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella giornata di oggi, 24 febbraio, intorno alle ore ore 16:30, è stato segnalato un incendio in appartamento. L'incendio nell'abitazione Segnalato l'incendio, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, ha inviato in Via della Fanella 3, due Squadre dei Vigili del Fuoco, due Autobotti, una Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Carro Teli, il Capo Turno Provinciale ed il funzionario di servizio per un incendio appartamento. Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto, si sono impegnate nell'estinguere le fiamme, che si erano già propagate in altri due appartamenti e in uno studio medico del primo paino. L'intero edificio è stato evacuato con l'ausilio dell'autoscala, per un totale di 12 appartamenti. Dato il molto fumo alcune ...

