Pattinaggio pista lunga | venerdì scattano i Campionato Italiani Assoluti di Baselga di Pinè

A partire dalla giornata di venerdì a Baselga di Pinè, in provincia di Trento, prenderà il via la tre giorni dedicata ai Campionati Italiani Assoluti di pista lunga 2021, appuntamento che chiuderà la stagione azzurra del Pattinaggio velocità. Sono 36 in totale gli atleti iscritti che si contenderanno i titoli Sprint, Allround e Mass Start. Gli occhi saranno puntati in particolar modo sui più blasonati ed esperti: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), specialisti delle Mass Start, ma pure, tra gli altri, Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio pista Sul ghiaccio di Oggiona, dove il pattinaggio è di casa Anche il luogo dove sorge la pista è strategico, in mezzo tra Busto Arsizio e Varese, dove le voci su aperture e chiusure di nuove e vecchie strutture si rincorrevano da tempo". Col Covid anche per ...

Priolo, via alla manutenzione nella pista di pattinaggio del centro sportivo Polivalente Hanno preso il via oggi i lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a spogliatoio, a servizio della pista di pattinaggio. Sarà riqualificata anche l'area a verde all'interno del centro ...

Priolo, via alla manutenzione nella pista di pattinaggio del centro sportivo Polivalente Siracusa News Bellinzona, 'La copertura della pista non deve più attendere' ... forte propensione degli utenti "non bellinzonesi" a utilizzare l'unica pista coperta del Csb, con forti limitazioni per gli utenti "bellinzonesi" quali i corsi di pattinaggio e il movimento ...

Domenica 28 febbraio al PalaIzano al via la prima fase del Campionato Nazoinale UISP La ASD Pattinaggio Primavera in collaborazione con il Comitato ... nel pomeriggio, dalle 14,30 scenderanno in pista le Formule Uisp i Livelli e le Categorie delle atlete più esperte.

