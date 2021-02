Patrick Zaki | il padre ricoverato al Cairo La sua peggiorata a causa della detenzione del figlio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) George, il papà di, lo studente del corso Erasmus all’università di Bologna, è statoin un ospedale dela seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dall’entouragefamigliasi parla addirittura di una questione di vita o di morte. L’aggravamento del suo quadro clinico sarebbe avvenuto tra sabato e domenica scorsi, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi pomeriggio. Da alcuni giorni dunque Georgesi trova in ospedale assistito dalla moglie e dalla figlia minore, Marise: “Spero che possa guarire presto. Un ulteriore motivo di ansia in mezzo a tutto quello che stiamo passando da un anno a questa parte. Non chiediamo altro chepossa essere qui con noi, per assistere il ...

Il padre diè ricoverato in ospedale da domenica mattina. Lo segnala la pagina Facebook 'Libero' che si batte per la scarcerazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna in ...Raffaella Paita , deputata ligure di Italia Viva, ha scritto su Twitter : "È grave che il consiglio comunale di Genova abbia negato la cittadinanza onoraria a, detenuto ingiustamente ...Il padre di Patrick Zaki è ricoverato in ospedale da domenica mattina. Lo segnala la pagina Facebook 'Patrick Libero' che si batte per la scarcerazione dello studente egiziano dell'Università di Bolog ...Approvato all’unanimità in Consiglio comunale l’ordine del giorno di Cuneo per i Beni Comuni, in solidarietà con l’attivista egiziano detenuto in patria da un anno ...