Parigi-Roubaix 2021: annunciate le formazioni che parteciperanno alla gara maschile e quella femminile (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli organizzatori della Parigi-Roubaix hanno da poco annunciato i nomi dei sodalizi che prenderanno parte alla Regina delle Classiche, in questo 2021, sia per quanto riguarda la gara maschile sia per quello che concerne la neonata prova femminile. E’ bene ricordare, infatti, che in questa stagione si svolgerà, per la prima volta nella storia, una variante dell’Inferno del Nord dedicata al pedale rosa. La prima edizione della Roubaix femminile, per la verità, era in programma già l’anno scorso, ma la pandemia aveva costretto gli organizzatori a cancellara in toto la Regina delle Classiche. Per quanto concerne la prova maschile, al via ci saranno i diciannove team World Tour, le prime due classificate della graduatoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli organizzatori dellahanno da poco annunciato i nomi dei sodalizi che prenderanno parteRegina delle Classiche, in questo, sia per quanto riguarda lasia per quello che concerne la neonata prova. E’ bene ricordare, infatti, che in questa stagione si svolgerà, per la prima volta nella storia, una variante dell’Inferno del Nord dedicata al pedale rosa. La prima edizione della, per la verità, era in programma già l’anno scorso, ma la pandemia aveva costretto gli organizzatori a cancellara in toto la Regina delle Classiche. Per quanto concerne la prova, al via ci saranno i diciannove team World Tour, le prime due classificate della graduatoria ...

bicitv : Parigi-Roubaix: ecco le squadre per l’Inferno del Nord. Anche per la prima edizione femminile - bikechannel_ : Uno speciale dedicato a #FrancoBallerini, due volte vincitore della Parigi-Roubaix e Commissario Tecnico della Nazi… - gabbianismo : @MimmoAdinolfi sarei deluso se non vincesse Parigi-Roubaix, Oscar per la miglior colonna sonora e Nobel per la letteratura in tutta onestà - DominoEffetto : @LaBiaBi11 È così, che fu inventata la Parigi-Roubaix; 56 km di pavé che ti tritano le palle. - AndreCardi : Dunque, prima di oggi, l'Everton aveva vinto l'ultima volta ad Anfield nel 1999. Se vale la legge dei grandi numeri… -