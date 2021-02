Paolo Milone e l’arte di raccontare la malattia mentale con sensibilità e ironia

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a tutti» ad affermarlo è Paolo Milone, psichiatra genovese nonché autore del libro “L’arte di legare le persone” edita da Einaudi. «A 14 anni ebbi una crisi depressiva, fu un’esperienza breve ma dolorosa che mi avvicinò al mondo della psicologia a tal punto che, a ridosso della scuola di specializzazione medica, un seminario di psichiatria psicodinamica fu galeotto: non ebbi il coraggio di fare una scelta diversa, quale poteva essere la medicina interna, e decisi di tornare su un terreno su cui mi sentivo sicuro» racconta Milone che, sospinto anche dal desiderio di entrare in connessione con l’intimità degli altri, ha lavorato, per quarant’anni, prima in un centro di salute mentale e successivamente nel reparto di psichiatria d’urgenza a Genova.